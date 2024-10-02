ВОЗ призывает ограничить смартфоны по аналогии с сигаретами

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны мира рассмотреть возможность введения ограничений на использование смартфонов по аналогии с табачной продукцией, чтобы бороться с растущим негативным влиянием социальных сетей на психическое здоровье молодых людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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