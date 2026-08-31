Путин отметил рост торговли с Индией на 2,6% в 2026 году

Президент России Владимир Путин отметил рост торгового оборота с Индией в 2026 году на 2,6%. Вице-премьер Денис Мантуров сообщил об увеличении импорта индийских лекарств и оборудования.
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