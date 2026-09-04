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Закон Франции против быстрой моды: Китай угрожает ответными мерами

Закон Франции против быстрой моды: Китай угрожает ответными мерами

Закон Франции против ультра-быстрой моды подозревается в нарушении принципа недискриминации Всемирной торговой организации, заявила в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Хуан Лин.

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