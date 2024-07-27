«Искандер» оставил кратер от склада пушек НАТО в Краматорске Юлия Соколова26 июля российские военные провели успешную операцию, нанеся удар из ракетного комплекса «Искандер-М» по складу вооружений одной из бригад ВСУ в промышленной зоне Краматорска.