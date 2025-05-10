Песков назвал условие для 30-дневного перемирия с Украиной

Фото: © «Татар-информ» / Владимир Васильев Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что условием для заключения 30-дневного перемирия между Россией и Украиной должно стать прекращение военной помощи Киеву со стороны западных стран.
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