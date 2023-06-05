Какой сегодня праздник: 5 июня – День вегетарианского бургера, Левона Огуречника

Ежегодно 5 июня в США отмечают Национальный день вегетарианских бургеров. Праздник появился в 2016 году по инициативе компании Amy's Kitchen, которая является производителем органических полуфабрикатов и замороженных продуктов.
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