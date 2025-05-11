«Не забудьте и этот пост лайкнуть». Ямаль потроллил Беллингема и Рамоса после победы в эль-класико

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль после победы над «Реалом» (4:3) в 35-м туре чемпионата Испании опубликовал пост в соцсети, в котором потроллил хавбека сливочных Джуда Беллингема и легенду мадридского клуба Серхио Рамоса.