«Не забудьте и этот пост лайкнуть». Ямаль потроллил Беллингема и Рамоса после победы в эль-класико

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль после победы над «Реалом» (4:3) в 35-м туре чемпионата Испании опубликовал пост в соцсети, в котором потроллил хавбека сливочных Джуда Беллингема и легенду мадридского клуба Серхио Рамоса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии