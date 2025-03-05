❗️В Красногвардейском районе обесточены три села из-за наезда машины на электроопору «В результате наезда автомобиля на электроопору обесточены села Александровка, Тимашовка, Клепинино.
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❗️В Красногвардейском районе обесточены три села из-за наезда машины на электроопору «В результате наезда автомобиля на электроопору обесточены села Александровка, Тимашовка, Клепинино.