Специалисты Эрмитажа сообщили о сайте-двойнике с завышенными ценами на билеты

Эрмитаж сообщил об обнаружении мошеннического сайта-двойника. Цены на данном сайте очень завышены. Сотрудники Эрмитажа обнаружили мошеннический сайт, который является точной копией официального портала музея.
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