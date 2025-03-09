США резко нарастили импорт российского палладия

В январе текущего года Россия увеличила экспорт палладия в США более чем в пять раз – до $84,8 млн. Это является крупнейшим показателем с октября прошлого года, когда США вывезли из РФ металла на $202,6 млн, РИА Новости.
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