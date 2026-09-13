Авто Новости
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Авто Новости

45 подписчиков

Возвращение легенды: что представляет собой кроссовер Волга K40 на самом деле

Возвращение легенды: что представляет собой кроссовер Волга K40 на самом деле

Автомобильная история порой делает удивительные витки. Когда-то горьковский завод начинал с освоения лицензионного Ford-A, а сегодня возрождённая Волга базируется на платформе Geely и несёт в себе инженерные гены Volvo.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым