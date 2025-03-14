Транспортные полицейские Свердловской области вместе с общественниками провели патриотическую акцию «Тепло солдату из детских рук»

В рамках мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил при поддержке представителя Общественного совета Алевтины Огурцовой организовали и провели акцию «Тепло солдату из детских рук».
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