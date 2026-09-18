Mars Express показал фиолетовые скалы у южного полюса планеты: необычную палитру создают сочетание льда, пыли, минералов и утреннего освещения

На снимке Европейского космического агентства вместо привычных охристо-красных оттенков видны пурпурные, розовые и красные поверхности Камера High Resolution Stereo Camera (HRSC) на борту аппарата Mars Express сняла ледяной и скалистый участок у южного полюса Марса.
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