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Север Пресс

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Явка избирателей на Ямале превысила 73% к вечеру воскресенья

Явка избирателей на Ямале превысила 73% к вечеру воскресенья

Избирательные участки Ямала зафиксировали явку в 73,30% к вечеру 20 сентября. Об этом свидетельствуют данные информационного табло окружной избирательной комиссии, передает корреспондент «Север-Пресса».

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