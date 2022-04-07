Владислав Третьяк: «Попов играет просто потрясающе. Я бы дал ему титул лучшего хоккеиста плей-офф»

Владислав Третьяк считает Александра Попова лучшим игроком плей-офф-2022. 41-летний нападающий ЦСКА набрал 7 (4+3) очков в 11 играх.

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