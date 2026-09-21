"Mamdani of Berlin": a Turkish woman will become mayor of Berlin for the first time

A Turkish woman may become mayor of Berlin for the first time. Elif Eralp heads the Berlin list of the Die Linke party (Left Party), which wins the elections in the German capital, gaining about 25% of the vote, Bild reports.
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