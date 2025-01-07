Обзор POCO X7 Series: Новый лидер производительности и универсальности

Начало 2025 года ознаменовалось громким анонсом от POCO — представлена новая линейка смартфонов серии POCO X7, включающая POCO X7 Pro, прозванный «Королем производительности», и POCO X7, ориентированный на баланс функциональности и опыта.
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