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Депутат Рады Бобровская: бойцы ВСУ вернутся только из-за ранений или смерти

Депутат Рады Бобровская: бойцы ВСУ вернутся только из-за ранений или смерти

Солдаты ВСУ сейчас имеют только две возможности уйти с передовой: умереть или получить ранение. Об этом газете Washington Post заявила член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская.

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