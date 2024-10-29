Mitsubishi выведет на рынок компактный вседорожник-клон Renault Symbioz

Компания Mitsubishi готовит новый клон модели Renault для Европы. После Colt (Clio) и ASX (Captur) это будет компактный гибридный внедорожник с двигателем внутреннего сгорания в сегменте C, созданный на основе Symbioz.
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