Сообщение об отправке срочников из Владимирской области в Курскую оказалось фейком

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Распространившееся в сети от имени активиста «Русской общины» в городе Александров сообщение об отправке солдат-срочников из Владимирской в Курскую область оказалось недостоверным.
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