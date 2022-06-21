Гинцбург призвал граждан не прекращать прививаться от COVID-19

Российским гражданам необходимо продолжать прививаться против коронавирусной инфекции. Об этом рассказал глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Российским гражданам необходимо продолжать прививаться против коронавирусной инфекции. Об этом рассказал глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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