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Гинцбург призвал граждан не прекращать прививаться от COVID-19

Гинцбург призвал граждан не прекращать прививаться от COVID-19

Российским гражданам необходимо продолжать прививаться против коронавирусной инфекции. Об этом рассказал глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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