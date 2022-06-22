Власти Тюменской области выплатят по 100 тыс. рублей каждому стобальнику ЕГЭ

Правительство Тюменской области выплатит выпускникам по 100 тыс. рублей за 100 баллов на ЕГЭ. Такое решение принял во время прямой линии губернатор Александр Моор, отвечая на предложение жителей поощрить стобальников.
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