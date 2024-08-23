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Мы соседи по планете

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От картин Жерара Шлоссера станет жарко даже самым искушенным

От картин Жерара Шлоссера станет жарко даже самым искушенным

Вечера в конце лета — это жаркая послеполуденная истома, когда девушки располагаются на траве позагорать, в воздухе витают ароматы влажной земли, жизнь бьет ключом страсти и кажется, что лето никогда не закончится.

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