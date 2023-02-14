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В Швеции допустили, что правые партии выполнят требования Эрдогана по курдам

В Швеции допустили, что правые партии выполнят требования Эрдогана по курдам

Депутат Европарламента от Швеции Эвин Инчир заявила, что ультраправые партии королевства, входящие в правящую коалицию, могут уступить ряду требований президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вступлению страны в НАТО, передает Euractive.

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