В Швеции допустили, что правые партии выполнят требования Эрдогана по курдам

Депутат Европарламента от Швеции Эвин Инчир заявила, что ультраправые партии королевства, входящие в правящую коалицию, могут уступить ряду требований президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вступлению страны в НАТО, передает Euractive.
Депутат Европарламента от Швеции Эвин Инчир заявила, что ультраправые партии королевства, входящие в правящую коалицию, могут уступить ряду требований президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вступлению страны в НАТО, передает Euractive.
Свежие комментарии