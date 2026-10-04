Российские военные за неделю освободили 14 населенных пунктов

В период с 28 сентября по 4 октября российские военные взяли под контроль 14 населённых пунктов в зоне проведения специальной военной операции.
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