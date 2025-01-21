Подсчитано количество автосервисов в России

Только около 4 процентов всех точек автосервиса в нашей стране приходится на официальных дилеров. По данным агентства АВТОСТАТ, в России числится 117,5 тысячи точек по обслуживанию и ремонту легковых автомобилей.
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