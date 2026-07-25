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ВСУ не удалось поразить Wildberries в Екатеринбурге

ВСУ не удалось поразить Wildberries в Екатеринбурге Киевский режим не прекращает террористические нападения на территорию России с использованием ударных дальнобойных дронов.

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