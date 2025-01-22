В Поморье на производстве исправительных учреждений восстанавливают транспорт для нужд СВО

Отбывающие наказание в исправительной колонии №1 УФСИН России завершили ремонт очередного автомобиля, который отправили в зону выполнения задач специальной военной операцииработы по восстановлению автомобилей проводятся в исправительных учреждениях в рамках сотрудничества с региональным отделением Российского военно-исторического общества.
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