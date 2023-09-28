Экономист Корнеев: подешевевший бензин еще не успел доехать до заправок

Принятые властями страны меры по стабилизации цен на бензин, в том числе экспортные ограничения, не сработали, так как подешевевшее топливо еще не успело доехать до автозаправочных станций, считает замгендиректора директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
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