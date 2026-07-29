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Все о Музыке

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Ушли, но не забыты, вспоминаем артистов, которые покинули нас в этом году - 2

Ушли, но не забыты, вспоминаем артистов, которые покинули нас в этом году - 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ, начало, часть 1  ЗДЕСЬ ,      Ronald LaPread (1950 - Май 2026)         Lauren Bennett   (1989 - Май 2026)       Rob Base (1967 - Май 2026)         Ryan Porter (1979 - Май 2026)         Totó La Momposina  (1940 - Май 2026)         Claudine Longet  (1942 - Май 2026)         Clarence Carter  (1936 - Май 2026)         Nedra Talley Ross  (1946 - Апрель 2026)           Dylan Carter  (1996 - Апрель 2026)         Alan Osmond (right) - (1949 - Апрель 2026)         Don Schlitz  (1952 - Апрель 2026)         Lucha Moreno  (1939 - Апрель 2026)         Afrika Bambaataa  (1957 - Апрель 2026)         Gwendolyn Chisolm  (1959 - Апрель 2026)         James Gadson  (1939 - Апрель 2026)                                                    .

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