Ушли, но не забыты, вспоминаем артистов, которые покинули нас в этом году - 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ, начало, часть 1 ЗДЕСЬ , Ronald LaPread (1950 - Май 2026) Lauren Bennett (1989 - Май 2026) Rob Base (1967 - Май 2026) Ryan Porter (1979 - Май 2026) Totó La Momposina (1940 - Май 2026) Claudine Longet (1942 - Май 2026) Clarence Carter (1936 - Май 2026) Nedra Talley Ross (1946 - Апрель 2026) Dylan Carter (1996 - Апрель 2026) Alan Osmond (right) - (1949 - Апрель 2026) Don Schlitz (1952 - Апрель 2026) Lucha Moreno (1939 - Апрель 2026) Afrika Bambaataa (1957 - Апрель 2026) Gwendolyn Chisolm (1959 - Апрель 2026) James Gadson (1939 - Апрель 2026) .