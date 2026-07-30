Романцев заявил, что игра Испании напомнила ему «Спартак» 90-х: «Рад, что чемпионом стала сборная, победившая благодаря футболу, которому я старался не изменять и всегда восхищался»

Олег Романцев сравнил игру «Спартака» 1990-х с нынешней сборной Испании . – Скажите, Олег Иванович, футбол Испании, основанный на быстром пасе, не напомнил игровой стиль вашего «Спартака» 90-х? – Не вопрос, а просто бальзам на душу! Признаюсь, когда следил, как Испания на скорости коротким и средним пасом проходит середину или строит атаки, в голову действительно приходило то, о чем вы меня спросили.