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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Романцев заявил, что игра Испании напомнила ему «Спартак» 90-х: «Рад, что чемпионом стала сборная, победившая благодаря футболу, которому я старался не изменять и всегда восхищался»

Олег Романцев сравнил игру «Спартака» 1990-х с нынешней сборной Испании .  – Скажите, Олег Иванович, футбол Испании, основанный на быстром пасе, не напомнил игровой стиль вашего «Спартака» 90-х? – Не вопрос, а просто бальзам на душу! Признаюсь, когда следил, как Испания на скорости коротким и средним пасом проходит середину или строит атаки, в голову действительно приходило то, о чем вы меня спросили.

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