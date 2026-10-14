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Мирошник обвинил ВСУ в препятствовании эвакуации мирных жителей

Мирошник обвинил ВСУ в препятствовании эвакуации мирных жителей

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что украинские военные мешают мирным жителям покидать опасные районы, опасаясь огласки своих действий в отношении населения.

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