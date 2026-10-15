Источник фото: Anatolii Stepanov / Reuters 11:51 ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Нефедовка и Черное в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ 11:11 Три дома уничтожены в Никитовском районе Горловки в ДНР в результате атаки БПЛА ВСУ, сообщил мэр Иван Приходько 10:28 ВС РФ ночью атаковали газодобывающую инфраструктуру в Полтавской области, сообщает «Нафтогаз» Повреждено оборудование, возник пожар.