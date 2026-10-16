На севере столицы дорожные службы привели в порядок проезд № 5, соединяющий улицы Зорге и Куусинена. Раньше этот участок доставлял немало хлопот — глубокая колея мешала проезду и вызывала вопросы к безопасности, но теперь дорога полностью преобразилась.