Президент США Трамп сообщил, что не ввел новые санкции против России, чтобы не отвлекать Москву от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
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