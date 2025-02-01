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Военное обозрение

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Начало торговой войны: пресс-секретарь Белого дома подтвердила введение пошлин в отношении Канады, Мексики и Китая с 1 февраля

Начало торговой войны: пресс-секретарь Белого дома подтвердила введение пошлин в отношении Канады, Мексики и Китая с 1 февраля

С Китаем пока решили обойтись помягче.

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Комментарии
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Гарий Щерба
РОССИИ  ВЫГОДНО  что бы Трамп ввёл   САНКЦИИ ПРОТИВ  Канады, Мексики и Китая , так как это тоже ОСЛАБИТ сами США и страны противостоящие США , ПОТЯНУТСА  в сторону  РОССИИ ...!!!
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