Бывший спортсмен Иван Шолтояну предстанет перед судом за шантаж бывшего делового партнера

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) объявляет о передаче в суд дела бывшего спортсмена Ивана Шолтояну, обвиняемого по трем статьям, по которым ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет, отмечает Noi.