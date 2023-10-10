Бывший спортсмен Иван Шолтояну предстанет перед судом за шантаж бывшего делового партнера

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) объявляет о передаче в суд дела бывшего спортсмена Ивана Шолтояну, обвиняемого по трем статьям, по которым ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет, отмечает Noi.
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