Советник Зеленского Подоляк заявил, что ударившей по заводу Южмаш новой русской ракеты "Орешник" не существует.
Подоляк: В России нет никаких "Орешников"
Комментарии
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L
Lyudmila
А для Подоляка специально Путин "Кинжал" в рукаве"😉😆 припрятал.
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18 час.
EJ
Elvyra Jariomenko
Интересно, кто этому ИДИОТУ докладывает что у России есть, а чего нет. Придурок,посмотри на свою рожу в зерколо . Кто с ней может разговаривать? Только такой же чючело как и ты.
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4 час.
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