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Подоляк: В России нет никаких "Орешников"

Подоляк: В России нет никаких "Орешников"

Советник Зеленского Подоляк заявил, что ударившей по заводу Южмаш новой русской ракеты "Орешник" не существует.

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Комментарии
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L
Lyudmila
А для Подоляка специально Путин &quot;Кинжал&quot; в рукаве&quot;😉😆 припрятал.
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18 час.
EJ
Elvyra Jariomenko
Интересно, кто этому ИДИОТУ докладывает что у России есть, а чего нет. Придурок,посмотри на свою рожу в зерколо . Кто с ней может разговаривать? Только такой же чючело как и ты.
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4 час.

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