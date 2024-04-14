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Несекретные материалы

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ВС РФ поразили уже 80% украинских электростанций

ВС РФ поразили уже 80% украинских электростанций

Минувшей ночью российские военные нанесли новую серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры киевского режима в Харькове.

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Комментарии
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Юрий Николаев
Хорошо! Но МАЛО! Только в каменный век!!! Почему до сих пор частично есть электроэнергия? почему до сих пор работает интернет и телефонная связь??!!!
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12 час.
Анатолий ashkourin
Лампочки и утюги значительно подешевели...
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11 час.
Владимир Байков
Гуманитарные соображения? А может пора понять ,что свинорейх не остановится ни перед чем. Им гуманитарные соображения просто чужды.
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10 час.

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