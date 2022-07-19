В Венесуэле обвинили США в нападениях на нефтяные объекты страны

Глава парламентской фракции и вице-президент правящей Единой венесуэльской социалистической партии Диосдадо Кабельо предъявил обвинения правительству Соединенных Штатов в недавних диверсиях на объекты нефтеперерабатывающей отрасли Венесуэлы.