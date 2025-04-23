ГЛОНАСС - это роскошь. Да-да, в Краснодаре включённая система ГЛОНАСС в транспорте - это роскошь, поскольку водители выключают её при молчаливой поддержке перевозчиков.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
ГЛОНАСС - это роскошь. Да-да, в Краснодаре включённая система ГЛОНАСС в транспорте - это роскошь, поскольку водители выключают её при молчаливой поддержке перевозчиков.