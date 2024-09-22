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Царьград

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Белоусов взялся за мосты. 18 часов бомбардировки: Стаи "Искандеров" уничтожили завод "Нептунов". Полыхает железная дорога и курский резерв

Белоусов взялся за мосты. 18 часов бомбардировки: Стаи "Искандеров" уничтожили завод "Нептунов". Полыхает железная дорога и курский резерв

Более 18 часов продолжается массированная атака русской армии по регионам Украины. Уничтожение важнейших объектов попало в объектив наших разведчиков и местных жителей.

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