❗️Под Алуштой раньше срока завершили ремонт на газопроводе С 7 утра начаты работы по возобновлению газоснабжения, сообщила глава администрации Алушты Галина Огнёва.
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❗️Под Алуштой раньше срока завершили ремонт на газопроводе С 7 утра начаты работы по возобновлению газоснабжения, сообщила глава администрации Алушты Галина Огнёва.