Эксперт Фефелов назвал две ошибки охраны Трампа во время покушения

Охрана бывшего президента США Дональда Трампа допустила минимум две ошибки во время митинга в Пенсильвании, где произошло покушение, сообщил эксперт в области комплексной безопасности Петр Фефелов в беседе с RT.
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