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Эксперт Фефелов назвал две ошибки охраны Трампа во время покушения

Эксперт Фефелов назвал две ошибки охраны Трампа во время покушения

Охрана бывшего президента США Дональда Трампа допустила минимум две ошибки во время митинга в Пенсильвании, где произошло покушение, сообщил эксперт в области комплексной безопасности Петр Фефелов в беседе с RT.

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