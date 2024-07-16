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Всё о женщинах

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  • Сергей Федотов
    А сейчас по другому, что ли? В кине-то. Показывают квартиру какого-нибудь, ну к примеру мента, или ещё кого, неважно,...Одна деталь в обр...
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  • Ирина52
    Не каждую женщину устраивал такой партнер "лишь бы не пил". Не находили пару по душе - искали отдушину в работе. Итог...Одна деталь в обр...

Одна деталь в образе одинокой женщины, которая меня смущает во многих советских фильмах

Одна деталь в образе одинокой женщины, которая меня смущает во многих советских фильмах

Не могу сказать, что я большой фанат советского кино, но в последнее время многое тянет пересмотреть, переосмыслить взрослыми мозгами.

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Комментарии
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Ирина52
Не каждую женщину устраивал такой партнер &quot;лишь бы не пил&quot;. Не находили пару по душе - искали отдушину в работе. Итогом была карьера и обеспеченный быт, в соответствии с СОБСТВЕННЫМ вкусом. Туда,кстати, входил не только интерьер, но и  набор  угощений и выпивки НЕ ДЛЯ СЕБЯ, а на случай  неожиданного прихода гостей, в том числе и семейных,из друзей юности.
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7 час.
Сергей ЮгЗапСиб
Афган унес жизни молодых пацанов, это другая возрастная категория, а Чечня вообще не во время СССР, так что оба примера не в тему.
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6 час.
Сергей Федотов
А сейчас по другому, что ли? В кине-то. Показывают квартиру какого-нибудь, ну к примеру мента, или ещё кого, неважно, но не бизнесмена, не чиновника-вора, обычного кого. Квартира метров 100 квадратов, не меньше, обстановка - лет 20 этому менту не есть не пить, только на мебель копить. Ну и прочая, прочая в том же духе. Это ж кино, монтаж, как говориться.
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5 час.

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