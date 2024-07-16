Одна деталь в образе одинокой женщины, которая меня смущает во многих советских фильмах

Ирина52 Не каждую женщину устраивал такой партнер "лишь бы не пил". Не находили пару по душе - искали отдушину в работе. Итогом была карьера и обеспеченный быт, в соответствии с СОБСТВЕННЫМ вкусом. Туда,кстати, входил не только интерьер, но и набор угощений и выпивки НЕ ДЛЯ СЕБЯ, а на случай неожиданного прихода гостей, в том числе и семейных,из друзей юности.

Сергей ЮгЗапСиб Афган унес жизни молодых пацанов, это другая возрастная категория, а Чечня вообще не во время СССР, так что оба примера не в тему.