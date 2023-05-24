Военное обозрение

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Сообщается о первом в мире полностью автоматическом уничтожении самолётов зенитным комплексом - ЗРК С-350 «Витязь»

Сообщается о первом в мире полностью автоматическом уничтожении самолётов зенитным комплексом - ЗРК С-350 «Витязь»

В ходе специальной военной операции российские войска задействуют самые разнообразные средства противовоздушной и противоракетной обороны.

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