Голова ледохода находится в 198 километрах от Архангельска

Существенных изменений в ледовой обстановке за ночь не произошло, сообщает Гидрометцентр Северного УГМСПо данным на 08:00, с утра отмечалось движение льда в районе села Кривое (134 километра от Архангельска).
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