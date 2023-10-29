Израиль и Зеленский прокомментировали ситуацию в Махачкале

Кабинет израильского премьера Нетаньяху и МИД Израиля, а также глава украинского террористического режима Зеленский, прокомментировали ситуацию с антиизраильским протестом в Махачкале, где протестующие сегодня захватили аэропорт и искали там евреев “Аппарат премьер-министра, МИД и Совет национальной безопасности следят за развитием событий в Дагестане на юге России.