«Дом 56»: жилье с отделкой и без — для тех, кому важен вдумчивый выбор

Отделка дает удобство и комфорт здесь и сейчас, а ее отсутствие — возможность проявить индивидуальность и фантазию, отмечают эксперты «Галс-Девелопмент»Как показывает статистика компании «Метриум», с 2020 года около 61% проданных в московских новостройках квартир и апартаментов предполагали отделку от застройщика (включая формат white box).