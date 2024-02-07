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«Дом 56»: жилье с отделкой и без — для тех, кому важен вдумчивый выбор

«Дом 56»: жилье с отделкой и без — для тех, кому важен вдумчивый выбор

Отделка дает удобство и комфорт здесь и сейчас, а ее отсутствие — возможность проявить индивидуальность и фантазию, отмечают эксперты «Галс-Девелопмент»Как показывает статистика компании «Метриум», с 2020 года около 61% проданных в московских новостройках квартир и апартаментов предполагали отделку от застройщика (включая формат white box).

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