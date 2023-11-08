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МИД: Москва уважает право центральноазиатских стран развивать связи с Европой

МИД: Москва уважает право центральноазиатских стран развивать связи с Европой

Директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник заявил, что Москва уважает право стран Центральной Азии развивать отношения с Европой, но при этом они должны понимать корыстный интерес западных лидеров.

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