МИД: Москва уважает право центральноазиатских стран развивать связи с Европой

Директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник заявил, что Москва уважает право стран Центральной Азии развивать отношения с Европой, но при этом они должны понимать корыстный интерес западных лидеров.
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